Метрополитен запустил эксперимент: в непиковые утренние часы пассажиры могут сэкономить до 50 процентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В понедельник, 2 ноября, в московском метро стартовал эксперимент по снижению тарифов. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут получить скидку на проезд.

Рано утром на фиолетовой ветке метро многолюдно. Таганско-Краснопресненская линия — одна из самых загруженных в метро. Ежедневно ею пользуются около 1,2 миллиона пассажиров.

На станции «Беговая» пассажиры спешат скорее пройти через турникеты.

— Опаздываю в офис, — говорит москвичка Зара Аванесова.

Девушка работает финансовым аналитиком и каждый день к 10 часам утра ездит на работу.

— Про возможность получить скидку не знала, но сегодня увидела объявление и обязательно буду пользоваться, — отмечает она. — Лучше встану на 10–15 минут пораньше, зато на проезде сэкономлю.

Как раз сегодня Зара смогла воспользоваться скидкой. Льгота действует с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

— Например, при оплате проезда картой «Тройка» по билету «Кошелек» с вас спишется не 40, а 20 рублей, — пояснила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. — Проверить сумму сэкономленных средств можно в мобильном приложении «Метро Москвы».

Эксперимент продлится восемь месяцев. Все это время, по словам Темниковой, метро будет отслеживать динамику посещаемости станций в пиковые часы. Если количество пассажиров снизится на семь процентов, то проект посчитают удачным.

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы добавили, что в этом случае планируется зафиксировать скидку на постоянной основе.

В первые же часы с момента запуска эксперимента проездом со скидкой до 50 процентов воспользовались почти 70 тысяч пассажиров.

— Около 1200 новых пассажиров решили воспользоваться метро в непиковые часы, — уточнили в департаменте. — Это говорит о том, что люди знают о скидке и будут ею пользоваться.

Важно отметить, что эксперимент стал возможен благодаря самой современной в Европе системе оплаты проезда, которая постоянно модернизируется.

— Уже сейчас можно сказать, что система готова к точечным настройкам для реализации подобных экспериментов, — подчеркнули в ведомстве, добавив, что скидка не будет распространяться на бумажные билеты «Единый» и на льготные проездные билеты.

При этом в вечернее время выраженного часа пик нет, поэтому пока ввести систему скидок решили только в утренние часы. А дальше уже будут смотреть на показатели.

В департаменте также рассказали, что планов по повышению стоимости проезда в пиковые часы в настоящий момент нет. Речь идет о разгрузке двух линий метро только за счет предоставления скидки.

СПРАВКА

По билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на карте «Тройка» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Начисления нужно записать «Удаленным пополнением» на желтом терминале. Владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение «Метро Москвы». По банковской карте спишется 22 рубля вместо 44 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Мы просили работодателей Москвы дать возможность сотрудникам, которые проживают в районе Таганско-Краснопресенской и Неркасовской линий и хотят воспользоваться этой льготой, гибко подстроить их график, как мы это сделали в Транспортном комплексе столицы. И мы очень признательны тем работодателям, которые откликнулись на наш призыв и дали своим сотрудникам возможность принять участие в нашем эксперименте. Буде рады, если присоединятся и другие компании.

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