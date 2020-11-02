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Почти 80 тысяч москвичей воспользовались скидками на утренний проезд в метро
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 80 тысяч москвичей воспользовались скидками на утренний проезд в метро

Кирилл Николаев

Город

Почти 80 тысяч москвичей воспользовались скидкой в 50 процентов на поездки в утренние часы в метро в первый день работы проекта «Время Ранних». Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Данный эксперимент запущен Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15, платили за проезд до 50 процентов меньше. По данным на 2 ноября, скидкой воспользовались 79,8 тысяч человек. Пассажиры сэкономили на поездках почти 1,6 миллиона рублей.

В столичном департаменте транспорта отметили, что Таганско-Краснопресненская линия является самой загруженной в Москве. Скидка в 50 процентов на проезд со 2 ноября введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Читайте также: Скидка на утренний проезд в столичном метро может стать постоянной

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