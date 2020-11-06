Дептранс подвел предварительные итоги первой недели проекта «Время ранних»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Количество пассажиров, которые благодаря введению скидки на проезд на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро в рамках проекта «Время ранних» стали пользоваться метрополитеном вне часа пик, растет с каждым днем. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Департамент подвел предварительные итоги первой недели проекта. В первый день таких пассажиров было 1400, а уже в пятницу, 6 ноября, — около двух тысяч. В тройку самых разгруженных станций, по данным на 6 ноября, попали «Беговая» (минус шесть процентов горожан), «Авиамоторная» и «Косино» (по минус четыре процента).

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, наблюдается небольшой, но ежедневный и стабильный рост числа пассажиров, которые едут не в час пик. Это свидетельствует о том, что идет этап привыкания к новому времени поездок.

Эксперимент запущен с 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

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