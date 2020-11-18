Депутат МГД Русецкая: Бюджет Москвы будет работать на образование

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Образование и интересы детей являются одними из ключевых направлений в бюджете столицы на 2021 год. Об этом в среду, 18 ноября, сообщила депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая.

По ее словам, проект городского бюджета сохраняет социальные приоритеты.

— Москва обязательно должна продолжить строительство новых учреждений социальной сферы — детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. На это в проекте бюджета предусмотрено 95,4 миллиарда рублей, — заявила Русецкая.

Депутат добавила, что нельзя замораживать строительство социальных учреждений, потому что на них уже рассчитывают жители столицы. Русецкая отметила, что переход на дистанционное обучение является временной мерой. Москва не должна замедлять развитие социальной инфраструктуры.

Русецкая подчеркнула, что в проекте бюджета для сферы образования предусмотрены средства в размере 45,3 миллиарда рублей. Также планируется выделить 7,7 миллиарда рублей на благоустройство территорий образовательных учреждений.

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