Полиция задержала подозреваемого в попытке сбыта наркотиков на юго-востоке Москвы

наручники / Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).

На Привольной улице полицейские заметили молодого человека, который при виде сотрудников правоохранительных органов повел себя подозрительно. Мужчину досмотрели. У задержанного обнаружили и изъяли 20 свертков с неизвестным веществом. Согласно результатам экспертизы, это было полусинтетическое психотропное вещество d-лизергид (ЛСД) массой более 0,005 граммов.

Возбуждено уголовное дело.

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