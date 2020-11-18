Полиция задержала подозреваемого в попытке сбыта наркотиков на юго-востоке Москвы
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).
На Привольной улице полицейские заметили молодого человека, который при виде сотрудников правоохранительных органов повел себя подозрительно. Мужчину досмотрели. У задержанного обнаружили и изъяли 20 свертков с неизвестным веществом. Согласно результатам экспертизы, это было полусинтетическое психотропное вещество d-лизергид (ЛСД) массой более 0,005 граммов.
Возбуждено уголовное дело.
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