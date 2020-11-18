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Семья признавшейся в убийстве своих детей москвички не состояла на учете в соцзащите
Фото: pixabay.com/ru

Семья признавшейся в убийстве своих детей москвички не состояла на учете в соцзащите

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Тайнинская улицаКарта всех событий

Семья подозреваемой в убийстве своих детей женщины не состояла на учете в органах соцзащиты Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в среду, 18 ноября.

— Как только стало известно о случившемся, сотрудники соцзащиты выехали на место происшествия. Семья не обращалась за социальной помощью, не состояла на учете в органах соцзащиты, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в квартире дома на Тайнинской улице мужчина обнаружил двоих детей без признаков жизни. Также дома находилась его жена в неадекватном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». По подозрению в убийстве задержана мать детей. Она во время допроса признала свою вину.

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