«Просто здорово»: Ирина Пегова продемонстрировала подписчикам свой детский снимок

Фото: instagram.com/pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова поделилась в своем Instagram-аккаунте детским снимком, на котором изображена она сама, ее бабушка и сестра артистки Татьяна Зуева.

— Обожаю этот кадр! Фотограф в нашей огромной Пеговской семье был всегда один — бесменный дядя Саша, папин брат! В кадре встречаем Новый год в доме у бабушки Веры, — написала актриса в подписи под фотографией.

Подписчики умилились детской фотографией звезды и написали, что ничего с тех давних времен не поменялось — Ирина как была красавицей, так ею и осталась: «Замечательная фотография, у всех очень выразительные милые лица»; «Правда, такие все красивые и счастливые да на фоне новогодней елки! Просто здорово!»; «Ну ничуть не изменилась».

Напомним, что в данный момент Ирине 42 года. За свою карьеру она снялась во множестве картин, среди которых блокбастер «Экипаж», романтическая драма «Прогулка» и фильм «Космос как предчувствие». Кроме того, актриса два раза становилась лауреатом премии «Золотая маска» — в 2005 и 2008 годах.

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