Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Просто здорово»: Ирина Пегова продемонстрировала подписчикам свой детский снимок
Фото: instagram.com/pegovairina

«Просто здорово»: Ирина Пегова продемонстрировала подписчикам свой детский снимок

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Ирина Пегова поделилась в своем Instagram-аккаунте детским снимком, на котором изображена она сама, ее бабушка и сестра артистки Татьяна Зуева.

— Обожаю этот кадр! Фотограф в нашей огромной Пеговской семье был всегда один — бесменный дядя Саша, папин брат! В кадре встречаем Новый год в доме у бабушки Веры, — написала актриса в подписи под фотографией.

Подписчики умилились детской фотографией звезды и написали, что ничего с тех давних времен не поменялось — Ирина как была красавицей, так ею и осталась: «Замечательная фотография, у всех очень выразительные милые лица»; «Правда, такие все красивые и счастливые да на фоне новогодней елки! Просто здорово!»; «Ну ничуть не изменилась».

Напомним, что в данный момент Ирине 42 года. За свою карьеру она снялась во множестве картин, среди которых блокбастер «Экипаж», романтическая драма «Прогулка» и фильм «Космос как предчувствие». Кроме того, актриса два раза становилась лауреатом премии «Золотая маска» — в 2005 и 2008 годах.

Читайте также: «Просто страсть»: Пегова пожаловалась подписчикам и показала новое платье

#InstagramактрисаИрина Пегова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Все мнения
О проекте