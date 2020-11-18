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Алексей Учитель заявил, что не собирается ничего менять в картине про Виктора Цоя
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Алексей Учитель заявил, что не собирается ничего менять в картине про Виктора Цоя

Захар Чайченко

Кино

Российская киностудия «Рок» в данный момент еще не успела получить официальных претензий от сына Виктора Цоя Александра. Режиссер картины Алексей Учитель уверен в том, что во время съемок фильма «Цой» не было допущено никаких правонарушений. Кроме того, картина уже вышла в прокат, в связи с чем ничего менять в ней не будут.

— Иск мы еще не получали, но никаких законов мы не нарушали. Образ Виктора Цоя принадлежит всем, в фильме он появляется только в документальных кадрах, снятых нами более 30 лет назад, — заявил Учитель.

Напомним, что ранее сын погибшего рок-исполнителя Виктора Цоя Александр подал иск в суд на киностудию режиссера Алексея Учителя, передает РИА Новости. Как уточняется, претензия Александра Цоя заключается в том, что в кинокартине «Цой», по его мнению, незаконно использовались изображения музыканта. Иск был зарегистрирован Пресненским судом столицы.

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