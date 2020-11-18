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Путин назначил Гладкова ВРИО губернатора Белгородской области
Фото: ТАСС / Алексей Павлишак

Путин назначил Гладкова ВРИО губернатора Белгородской области

Юлия Захарова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова ВРИО губернатора Белгородской области. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области, — отмечается на официальном сайте главы государства.

Ранее регион возглавлял Евгений Савченко, он ушел в отставку 17 сентября. Ранее он назначил своим первым заместителем экс-руководителя Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Савченко был избран на пост губернатора Белгородской области в 2003 году. В 2007-м областная Дума наделила его полномочиями главы региона. В 2012 году Савченко избран губернатором области.

Вячеслав Гладков же ранее был заместителем председателя правительства Ставропольского края.

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Белгородская областьВладимир Путинназначение
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