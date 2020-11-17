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Сергей Собянин переназначил Эльвиру Шигабетдинову на должность главы управы Академического района
Сергей Собянин подписал соответствующий документ / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин переназначил Эльвиру Шигабетдинову на должность главы управы Академического района

Юлия Курганова

Власть

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Эльвиры Шигабетдиновой на должность главы управы Академического района. Документ опубликовали на официальном сайте мэра столицы в понедельник, 16 ноября.

— В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Эльвиру Шигабетдинову на должность главы управы Академического района Москвы, — сказано в документе.

Отмечается, что служебный контракт заключили на один год, но не превышающий срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента здравоохранения Москвы. Он подписал указ о назначении Ильи Тырова на должность заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения.

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