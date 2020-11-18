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Мишустин обсудил с премьером Азербайджана развитие сотрудничества Москвы и Баку
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин обсудил с премьером Азербайджана развитие сотрудничества Москвы и Баку

Евгения Звощик

Внешняя политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в среду, 18 ноября.

Отмечается, что премьеры рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. В частности, Мишустин и Асадов обратили внимание на реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и ряде других сфер.

Помимо этого, политики обменялись мнениями относительно перспектив развития железнодорожной инфраструктуры с учетом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе, сообщается на сайте российского кабмина.

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РоссияМихаил МишустинАзербайджан
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