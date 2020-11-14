Кабмин РФ одобрил изменения в законах о воинской службе

Фото: mil.ru / Минобороны России

Правительство РФ одобрило нововведения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили на сайте кабинета министров.

Уточняется, что законопроект «О воинской обязанности и военной службе» поможет закрепить положения, которые обеспечивают контроль за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва в армию по состоянию здоровья. Также он может снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.

Кроме того, кабмин одобрил проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об обороне».

— Законопроектом предполагается установить полномочия Президента Российской Федерации по назначению граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями. Отмечается, что данное решение было принято для оптимизации работы кабмина с учетом прошедших изменений состава российского правительства, а также задач по достижению национальных целей развития.

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