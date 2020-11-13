Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что данное решение было принято для оптимизации работы кабмина с учетом прошедших изменений состава российского правительства, а также задач по достижению национальных целей развития.

В частности, вице-премьер Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс. В свою очередь Татьяне Голиковой поручили заниматься вопросами государственной политики в сфере культуры. За науку и высшее образование в кабмине будет отвечать Дмитрий Чернышенко. Алексей Оверчук будет координировать деятельность Росреестра, сообщается на сайте правительства.

Напомним, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов о назначении на должность новых министров правительства. В частности, Виталий Соловьев был назначен на пост министра транспорта РФ. Также глава государства назначил Ирека Файзуллина главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Николая Шульгинова — главой Министерства энергетики, Александра Козлова — министром природных ресурсов и экологии, а Алексея Чекункова — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. В свою очередь Александр Новак был назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.

Читайте также: Володин пожелал новым министрам выстраивать эффективное взаимодействие с Госдумой

вице-премьерправительство РФМихаил Мишустин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте