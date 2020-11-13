Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что данное решение было принято для оптимизации работы кабмина с учетом прошедших изменений состава российского правительства, а также задач по достижению национальных целей развития.

В частности, вице-премьер Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс. В свою очередь Татьяне Голиковой поручили заниматься вопросами государственной политики в сфере культуры. За науку и высшее образование в кабмине будет отвечать Дмитрий Чернышенко. Алексей Оверчук будет координировать деятельность Росреестра, сообщается на сайте правительства.

Напомним, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов о назначении на должность новых министров правительства. В частности, Виталий Соловьев был назначен на пост министра транспорта РФ. Также глава государства назначил Ирека Файзуллина главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Николая Шульгинова — главой Министерства энергетики, Александра Козлова — министром природных ресурсов и экологии, а Алексея Чекункова — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. В свою очередь Александр Новак был назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.

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