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Сенатор оценила вероятность замещения в РФ очного образования дистанционным
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сенатор оценила вероятность замещения в РФ очного образования дистанционным

Юлия Захарова

Образование

Дистанционное образование может стать только частью обучения, однако оно не заменит очное взаимодействие учеников и преподавателей. Такое мнение в среду, 18 ноября, выразила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

Она затронула данную тему в связи с предстоящим обсуждением Госдумой поправок к закону «Об образовании в Российской Федерации», в которых пойдет речь о дистанционном обучении. По словам сенатора, перевод школ и вузов в онлайн стал вынужденной мерой на фоне пандемии. Однако в Совфеде придерживаются мнения о том, что живое общение является важнейшей составляющей образовательного процесса.

— За период противодействия коронавирусной инфекции было немало фейковых новостей, искажающих и подвергающих сомнению необходимые законодательные изменения. Еще раз подтверждаю: мы убеждены, что дистанционное обучение — лишь часть, одна из форм образовательного процесса, — отметила Гумерова.

Она добавила, что гражданам не стоит бояться полного перехода на дистанционку, а обсуждение властями нового формата обучения является стремлением позаботиться об обеспечении непрерывного образовательного процесса, сохранив при этом здоровье педагогов, школьников и студентов.

Одобрение законопроекта потребует изменения нормативных актов, касающихся обязанностей преподавателей, перечня предметов и других вопросов, передает РИА Новости.

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