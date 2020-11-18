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Власти Москвы продолжат все ключевые образовательные проекты в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы продолжат все ключевые образовательные проекты в 2021 году

Кирилл Николаев

Образование

В 2021 году в Москве будут продолжены все ключевые образовательные проекты. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что проект городского бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на образование на 2,6 процента по сравнению с 2020 годом. Общая сумма составит 426,4 миллиарда рублей.

Как рассказали в пресс-службе, в каждой столичной школе созданы все условия для раскрытия талантов детей. В настоящее время на выбор старшеклассникам предложено три и более направлений профильного образования. Кроме того, во всех школах, колледжах и дворцах творчества реализуются программы дополнительного образования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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