Наркоторговцу, задержанному на юге Москвы, грозит до 20 лет лишения свободы

Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы / Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, Задонский проезд Карта всех событий

В Задонском проезде на территории Зябликово оперативными сотрудниками районного угрозыска столицы задержан подозреваемый в торговле наркотиками. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮАО.

По словам сотрудника полиции, торговец запрещенными веществами был выявлен в результате оперативно-розыскных мероприятий:

— При личном досмотре в нижнем белье у мужчины нашли и изъяли 5 пакетов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком — героином. Масса запрещенного препарата, обнаруженная у подозреваемого, превышает более 17 граммов, — уточнили в полиции.

Согласно полученной информации, в отношение 41-летнего жителя столицы следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», злоумышленниквзят под стражу.

Учитывая количество изъятых наркотиков, по закону ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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