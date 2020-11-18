«Оправдание патологии»: что подтолкнуло москвичку к убийству двоих детей

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, Тайнинская улица Карта всех событий

В квартире на северо-востоке Москвы мужчина обнаружил двух своих детей мертвыми, а их мать — в неадекватном состоянии. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. «Вечерняя Москва» собрала подробности произошедшего и узнала, что могло стать непосредственной причиной тому.

Детали события

ЧП произошло вечером на улице Тайнинской 17 ноября. Как следует из информации в социальных сетях и телеграм-каналов, 32-летний повар Тимур Д. увидел страшную картину, когда вернулся домой с работы. Его пятилетний сын и трехлетняя дочь лежали без признаков жизни на кровати.

Сначала была версия о том, что дети могли быть отравлены, однако, как установило следствие, причиной смерти стало удушение подушкой. Под подозрение сразу попала их мать Анастасия. Известно, что ей 25 лет, она является студенткой Государственного академического университета гуманитарных наук. Других подробностей о ее жизни узнать не удалось, поскольку страницы в социальных сетях закрыты. Известно только, что с мужчиной она в разводе с сентября.

В ходе допроса девушка полностью признала свою вину. По данным СКР, Анастасия сообщила следствию, что приняла решение об убийстве детей внезапно, а затем выпила спиртного. Следствие будет ходатайствовать об аресте матери погибших детей. Также в отношении нее теперь назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Нестабильная психика

Как рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр, психолог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, причин для столь чудовищного поступка может быть несколько, и все они, безусловно, связаны с психическими заболеваниями.

— Крайне нестабильна психика у женщины может быть после родов. Но в данном случае, если верить сообщениям СМИ, убитые дети имели возраст 3 и 5 лет. Послеродовая депрессия с различными возможными обострениями, как правило, не длится дольше года, — заметил доктор.

Фото: youtube.com/НТВ

Покровский уточнил, что многие виды психических заболеваний могут протекать скрытно. По словам врача, болезнь могут не замечать даже те, кто постоянно находится рядом. Психиатр предположил, что имела место типичная анозогнозия — патология, при которой не только у больного, но и у его родственников отсутствует критическая оценка явного психического заболевания:

— Часто серьезные психические отклонения члены семьи отказываются видеть, называя заболевание «особенностью характера», «странными привычками» и прочими выдуманными словосочетаниями, «оправдывающими» патологию.

Мужчины под наблюдением

Собеседник «Вечерней Москвы» предположил, что муж мог уйти от женщины именно из-за таких проявлений с ее стороны, руководствуясь обычными, «бытовыми» соображениями: «У нее тяжелый характер, с ней невозможно разговаривать, она глупая!» По словам психиатра, возможно, событиям следовало давать клиническую оценку — поведение женщины уже тогда свидетельствовало о серьезной психической болезни.

Покровский заявил, что женщины чаще выпадают из поля зрения психиатрической службы. Мужчины проходят медкомиссию на предмет годности к службе в армии, чаще получают водительские права, поступают на службу в силовые структуры. Домохозяйки, по мнению доктора, попадают в кабинет врача только в крайнем случае.

— Если нет явных признаков сумасшествия, бреда, галлюцинаций, острых признаков нарушения поведения, ничего не предпринимается. Нередко родственники начинают бить тревогу, когда произошло что-то «из ряда вон», с привлечением полиции. Увы, бывает слишком поздно, — пояснил клинический психолог.

Шизофреники и эпилептики

Кандидат медицинских наук подчеркнул, что трагическому эпизоду всегда предшествует «прелюдия». Болезнь протекает на протяжении достаточно долгого временного интервала, затем что-то ее обостряет, например — развод.

Покровский сообщил, что самое распространенное психическое заболевание — шизофрения. Этой болезни подвержено около одного процента жителей Земли. Врач уточнил, что к агрессивным эксцессам могут быть склонны шизофреники и эпилептики. Параноики к насилию практически не предрасположены, они обычно «заняты собой».

— Скорее всего, если убийца — мать, то она руководствовалась фатальными мыслями о неустроенности своей жизни и «страшном будущем» детей, все подогревалось материальными проблемами. С человеческой точки зрения — ужас, а с клинической — недосмотр, — заключил врач-психиатр.

Эксперт напомнил, что всем надо быть более чуткими и внимательными к своим близким и родственникам, это поможет человеку в трудную минуту и защитит всех от беды.

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