«Без ума от счастья»: Шепелев похвастался спортивной победой семилетнего сына

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев похвастался достижением сына в области тенниса. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

Шепелев подчеркнул, что семилетний Платон завоевал бронзовую медаль в соревновании. Это крайне обрадовало мужчину, который обратил внимание, что победа мальчика стала заслуженной.

Ведущий также рассказал о разговоре с отцом, который посоветовал ему «организовать» победу для Платона, что позволило бы ему ощутить свою значимость и стать увереннее в себе. Однако Шепелев возразил, что его сын обязательно проявит свои способности сам.

— На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам — безо всяких «организовать». Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья, — признался он.

По словам Шепелева, это событие положительно повлияет на самооценку мальчика и даст ему понять, что он талантлив и способен побеждать.

Подписчики поддержали мнение телеведущего и назвали его превосходным отцом. «Все правильно, так и растут мужчины, а не неженки»; «Вы просто молодец. Главное — слушать ребенка, быть с ним рядом!»; «Все верно! Ребенок должен трудиться, и будет результат!» — комментировали они.

Напомним, что сын Платон родился у Шепелева от брака с певицей Жанной Фриске. Мальчика она родила за два года до своей кончины.

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