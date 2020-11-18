Нанятый для ремонта квартиры россиянин украл оттуда стиральную машинку

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Житель Липецка, будучи наемным работником, сделал ремонт в чужой квартире и украл оттуда стиральную машину. Об этом сообщает портал gorod48 со ссылкой на отдел полиции № 2 УВМД России по городу в среду, 18 ноября.

Отмечается, что хозяин квартиры на улице Звездной после завершения ремонта обнаружил пропажу стиральной машины. После этого он обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что кражу совершил 36-летний мастер, который воспользовался свободным доступом в квартиру. При этом уточняется, что украденную бытовую технику он продал.

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