Интервал следования поездов на МЦД-2 увеличен из-за инцидента с пассажиром

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Интервал следования поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличен из-за мужчины, переходившего пути в неположенном месте. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика

— В 19:50 на перегоне Подольск — Щербинка МЦД-2 произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, переходил железную дорогу в неположенном месте перед близко идущим поездом. На период оказания медицинской помощи в пути задерживаются несколько пригородных поездов Курского направления и МЦД-2 в сторону Москвы и области, — отметили в МЖД.

Как уточняется, рабочие предпринимают меры по введению транспорта в график. Пассажиров призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать осторожность на объектах железной дороги, передает ТАСС.

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