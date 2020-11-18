СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл могут отказаться от многомиллионного контракта

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Принц Гарри может отказаться от сотрудничества с сервисом Netflix из-за телевизионного сериала «Корона». Об этом сообщает королевский обозреватель Эмили Эндрюс.

Дело в том, что в сериале будет затронута тема несчастливого брака матери принца — принцессы Дианы — с принцем Чарльзом, также речь пойдет о ее борьбе с булимией. Как считает Эндрюс, Гарри должен будет разорвать контракт, несмотря на то, что он довольно выгоден принцу и его жене Меган Маркл.

— Как можно брать деньги у тех, кто предает твою семью? У тех, кто сентиментально ковыряется в горьком распаде брака твоих родителей, как стервятник? — приводит слова обозревателя издание Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл пока никак не прокомментировали эти сведения.

Напомним, в начале сентября принц Гарри и Меган Маркл заключили многолетний контракт с онлайн-сервисом Netflix на создание художественных и документальных фильмов. Его сумма, по некоторым данным, составляет 100 миллионов долларов.

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