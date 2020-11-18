Астролог объяснила, как Юпитер в Козероге повлияет на знаки зодиака

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Планеты Юпитер и Сатурн перейдут в знак Козерога 20 ноября, что спровоцирует возникновение агрессивных настроений. О том, как вести себя в этот период представителям разных знаков зодиака, рассказала ведический астролог Татьяна Забанова.

В частности, перестать витать в облаках специалист посоветовала Овнам, Львам и Ракам. Им необходимо задуматься, чем они хотят заниматься в будущем.

Уделить внимание разуму и абстрагироваться от чувств потребуется также Близнецам, Скорпионам и Весам. Также держать эмоции под контролем важно Стрельцам, чтобы не нарваться на конфликты. Рожденным под этим созвездиям людям лучше посвятить себя работе и развитию самодисциплине, как и Девам.

А вот на Тельцов положение планет почти не повлияет, однако Забанова предупредила, что их может подвести медлительность. Козерогов же ожидает успех, они смогут реализовать все свои цели.

Поработать над своими планами нужно будет Водолеям, а избавиться от нерешительности — Рыбам. Астролог предупредила, что это качество будет мешать последним достигать желаемого, сообщает Пятый канал.

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