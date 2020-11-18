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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. 20 ноября весь мир будет отмечать День ребенка, а мы вместе с астрологом выясним, как воспитывать и куда лучше направить энергию детей разных знаков зодиака.

Овен

Овнов видно издалека. Эти дети все время в движении, кем-то командуют и не дают родителям покоя — глаз да глаз. Очень активно познают мир и не терпят ограничений. Методика запретов с ними не работает, наоборот злит и приводит к проблемам. Общаться с маленькими «барашками» надо как со взрослыми, апеллируя к логике. Поощрять их устремления и не переживать по поводу гиперактивности. Дайте им реализоваться.

Телец

Послушные и усидчивые Тельцы — подарок родителям. Они любят конкретику и не терпят нотаций. Если хотите преподать им урок, то делайте это максимально четко и прозрачно. Чаще гуляйте на природе — для Тельцов это источник энергии и впечатлений. Их упертость порой раздражает, но она же поможет в будущем найти свой путь.

Близнецы

Глядя на этого ребенка, понятно все и сразу — он не пропадет нигде. С детства у него огромный круг общения, постоянно бегает по кружкам. Не переживайте, что он быстро все бросает — этот поиск будет длиться всегда. Так Близнецы формируют свой опыт и мировоззрение. Усидчивость не их конек, зато прекрасная память, интеллект и коммуникабельность выгодно выделяют среди других.

Рак

Раки очень нежные дети. Им бы к маме под мышку, и больше ничего не надо. Любят проводить время дома, наводить порядок, помогать готовить еду. Отношения с одноклассниками складываются сложно из-за их стеснительности и обидчивости. Поэтому Раки нуждаются в поддержке со стороны родителей. Не жадничайте, говорите больше теплых слов. Тогда Раки вырастут уверенными в себе и не упустят свои возможности.

Лев

Львята, как и Овны, выделяются среди сверстников своим ярко выраженным «Я». Они с пеленок показывают свое превосходство и желание быть первыми во всем. И не безосновательно. У них прекрасно работают мозги и творческое мышление. И это нужно поощрять, тогда у вас будет отличник с огромными перспективами в будущем. Начальник точно.

Дева

Дети-Девы — это подарки судьбы в детстве. Они учатся с огромным энтузиазмом, вместо гулянок предпочтут прочитать еще парочку книг. С образованием и дисциплиной проблем нет, а вот с эмоциональными проявлениями очень даже. Им надо помогать развивать эмпатию к другим людям и умение радоваться окружающему миру.

Весы

Весы с детства проявляют себя как натуры творческие, харизматичные, общительные и веселые. С ними любят дружить, в них влюбляются. Первые симпатии начнутся уже с первых шагов. Весы знают, что они очаровашки, любят красивые вещи и выглядеть «комильфо». Из них вырастают леди и джентльмены, отлично эрудированные и умеющие себя подать. Поощряйте их творческие порывы и тягу к искусству.

Скорпион

Сильные, очень умные, нестандартно мыслящие, энергичные маленькие Скорпионы заставляют окружающих понервничать. Они не любят раскрываться перед людьми, в их голове всегда куча мыслей и идей, и они отлично их реализуют, не особо прибегая к помощи. Хвалить их надо аккуратно, иначе вырастите нарциссов, отношения лучше выстраивать дружеские. Доверие родителей — важнейшая для них вещь.

Стрелец

Стрельцы очаровывают окружающих своей жизнерадостностью. Тяга к познанию — неимоверная, поэтому не бойтесь загружать Стрельца развивающими играми, интеллектуальными задачками — они это обожают. Так они смогут еще и побороть свою природную лень и неорганизованность. Не бойтесь брать детей в поездки — так они открывают для себя мир.

Козерог

Маленькие Козерожки очень серьезные, вдумчивые, не любят устраивать родителям нервные встряски. Учатся очень вдумчиво, но из-за некоторой медлительности нередко не успевают все сделать в установленные сроки и расстраиваются из-за этого. Их надо поддерживать и объяснять, как планировать свое время и усилия. Это очень им пригодится в будущем. Родителей очень уважают, поэтому обычно конфликты сводятся к минимуму.

Рыбы

Рыбки очень чувствительные, добрые и не любят ругаться. Покладистые, чистюльки, любят читать книжки и летать в облаках. Не стоит их быстро опускать на землю и пытаться сделать взрослыми. Их мечтательность поможет им обрести себя и не растерять приобретенное. Хвалите Рыбок почаще и помогайте справляться с трудностями.

Водолей

Водолеев воспитывать сложно, они себе на уме и постоянно ищут приключений. Еще начиная с детского садика такой ребенок обрастает невероятным количеством знакомств, которые удивительным образом сохраняются на всю жизнь. Тянутся к творческим сферам, и это стоит поощрять. Часто оказываются в странных и необычных ситуациях, однако ругать их за это смысла не имеет, все равно сделают так, как сами считают нужным.

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