Невролог рассказал о положительном эффекте ненормативной лексики

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Врач-невролог и нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как воздействует на организм обсценная лексика.

Как отметил медик, люди по-разному ощущают боль в зависимости от эмоционального состояния: то, что в спокойном состоянии будет восприниматься как сильные болевые ощущения, при стрессе не окажет столь сильного воздействия.

Аналогичным образом действует ненормативная лексика, рассказал Будик. При использовании бранных слов меняется уровень восприятия, поэтому мат помогает перетерпеть даже сильную боль.

При этом врач не советует часто прибегать к такому методу, поскольку постоянный стресс повышает нагрузку на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы организма.

Подавить болевые ощущения можно простым переключением внимания, указывает специалист.

— В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро, — пояснил Будик в интервью радио Sputnik.

Ранее психологи из британского Кильского университета определили, какое воздействие на организм оказывает выкрикивание бранных слов.

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