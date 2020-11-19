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Участников Евровидения предупредили о новом обязательном условии
Фото: facebook.com / Eurovision Song Contest

Участников Евровидения предупредили о новом обязательном условии

Татьяна Плотникова

Музыка

Европейский вещательный союз как главный организатор международного песенного конкурса Евровидение предупредил всех участников о необходимости выполнить обязательное условие допуска к состязанию.

Организаторы конкурса от каждой страны должны заблаговременно записать «живое» выступление конкурсанта. Эти записи будут использованы в случаях, если тот или иной участник не сможет прибыть в Роттердам лично из-за ограничительных мер на фоне коронавируса, а также если по прибытии кого-то из выступающих придется поместить в карантин.

Если подобное произойдет, записи будут воспроизведены для зрителей без какой-либо редактуры и иных правок.

Запись должна быть уникальной, сделанной без зрителей. Публиковать записи до мая 2021 года, когда пройдет Евровидение, запрещается.

Другие требования к записям опубликованы на официальном сайте Европейского вещательного союза.

Напомним, в 2020 году конкурс, который должен был пройти в Нидерландах после победы представителя страны в 2019 году, отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ограничительных мер. Однако в 2021 году Евровидение состоится, победитель станет известен 22 мая.

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