Свыше 800 идей по улучшению приложения «Зачетная Москва» предложили жители столицы

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В столице завершился краудсорсинг-проект, который был посвящен мобильному приложению «Зачетная Москва». В нем участвовали свыше 13 тысяч человек.

Отмечается, что в период с 3 по 11 ноября горожане предлагали идеи по трем направлениям развития приложения. Среди них были совершенствование функциональности, доработка рейтинга участников и новые виды поощрений. Участники опроса смогли внести 800 предложений. По итогам голосования лучшими признали 24 идеи, которые в будущем реализуют.

Как отметил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, больше всего предложений от горожан поступило по направлению «Виды поощрений». Москвичи проголосовали за идею о возможности обменивать баллы на поездки в общественном транспорте столицы.

— По направлению «Функциональность приложения» лучшим признано предложение ввести электронную регистрацию на все мероприятия (лекции, тренинги, мастер-классы) с функцией ее отмены через приложение. А в направлении «Пользовательский рейтинг» победила идея о возможности смотреть рейтинг, к примеру, за семь дней или за месяц, чтобы видеть, кто активен в настоящее время, — цитирует Пищелко официальный сайт мэра Москвы.

Мобильное приложение «Зачетная Москва» является совместным проектом столичного департамента информационных технологий и комитета общественных связей и молодежной политики. Там уже зарегистрировались студенты столичных вузов, общее число пользователей превышает отметку в 13 тысяч.

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