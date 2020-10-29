Свыше 10 тысяч москвичей поучаствовали в краудсорсинг-проекте «На шАГ впереди»

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Свыше 10 тысяч жителей столицы участвовали в краудсорсинг-проекте «На шАГ впереди», по результатам которого смогут реализовать 89 идей по развитию проекта «Активный гражданин».

Глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что более 13 миллионов человек пользуются электронными сервисами Правительства Москвы. Свыше 4,6 миллиона пользователей присоединились к проекту «Активный гражданин» за шесть лет работы. По его словам, созданы все условия для участия горожан в жизни столицы.

— Также в ходе проекта участники обсудили новые темы голосований и виды поощрений, развитие страниц проекта в соцсетях, наиболее интересные форматы проведения онлайн- и офлайн-мероприятий и многое другое. Наибольшее внимание участников привлекла тема «Новые виды поощрений» — по ней оставили 1114 комментариев в тематических обсуждениях. Благодарим всех за участие. Идеи, получившие наибольшую поддержку жителей и экспертов, обязательно будут реализованы, — уточнил Пищелко.

Также Министр Правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что жители города принимают важные решения благодаря проекту.

— Краудсорсинг-проект «На шАГ впереди» поможет сделать проект «Активный гражданин» еще более функциональным и интересным, дать пользователям новые инструменты взаимодействия с городом. Опираясь на мнение горожан, Москва продолжит становиться еще более умной и комфортной для жизни, — цитирует Лысенко официальный сайт мэра Москвы.

В топ предложений по направлению «Функциональность идеи» вошли следующие: создать поисковую строку с возможностью находить информацию по ключевым словам, предоставить пользователям возможность оставлять отзывы о товарах и услугах, которые они приобрели в магазине поощрений, на главном экране приложения добавить информацию, когда закончится голосование.

Для реализации по направлению«Игровые механики» отобрали следующие предложения: проводить электронные квесты с призами в виде баллов, а также присвоением победителям определенного статуса, создать рейтинг участников по разным метрикам, предоставить москвичам возможность подписаться на офлайн-задания, которые будут присылать им ежемесячно.

По направлению «Взаимодействие пользователей» наибольшую поддержку получили идеи: предоставить возможность оставлять комментарии в разделе «Результаты», инициировать создание групп по интересам в доме, квартале или районе, предоставить возможность жителям столицы передавать часть накопленных баллов родственнику, который также зарегистрирован в проекте.

Ранее сообщалось, что горожане смогут предложить идеи по развитию мобильного приложения «Зачетная Москва» в рамках одноименного проекта, который стартует 3 ноября на платформе crowd.mos.ru. Лучшие предложения отберут до 8 ноября. Проект завершится 11 ноября.

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