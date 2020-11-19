Роскачество составило топ самой дешевой и дорогой водки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Специалисты Роскачества проверили водку нескольких торговых марок на российском рынке на безопасность и качество. Всего было исследовано 23 товара от 14 производителей по 30 параметрам.

Уточняется, что все проверенные образцы оказались безопасными. При этом 19 товаров из 23 получили высшую оценку рейтинга Роскачества — 5 баллов, благодаря чему они могут претендовать на получение Российского знака качества.

Также выяснилось, что все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. В свою очередь содержание токсичных веществ и метанола в проверенной водке — ниже установленного уровня. Крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке. Как выяснили эксперты Роскачества, вся продукция — от наиболее дешевой до самой дорогой — оказалась безопасной. На исследование были направлены образцы стоимостью от 200 до 1554 рублей.

Дегустация двух торговых марок — «Тайга» и «Финский лед» — показала, что у этих алкогольных напитков жгучий и резкий вкус, из-за чего они получили оценку 9,1 балла. При этом в составе водки данных марок было выявлено высокое содержание сульфатов, которые как раз и придают напитку горечь.

Также выяснилось, что на маркировке водки «Посольская» и «Мерная на молоке» заявлено, что продукция очищена молоком. Однако исследование показало низкое содержание кальция и магния, что нехарактерно для очищенного молоком продукта.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кроме того, в ходе исследования заявленные на этикетке сорта спирта были соотнесены с фактическими характеристиками продукта. Выяснилось, что все производители в этом вопросе честны с потребителями: фактического завышения метилового спирта не было обнаружено.

По итогам исследования 2020 года эксперты Роскачества составили топ самой дешевой и дорогой водки среди тех напитков, которые получили 5 баллов в рейтинге организации. В частности, в топ качественных алкогольных напитков в категории стоимостью от 230 до 250 рублей за 0,5 литра внесли продукцию марок «Птичка синичка», «Северное золото», «Русская», «Северная земля» и «Кристалл». В свою очередь в категории качественной водки стоимостью от 390 до 1000 рублей за 0,5 литра оказалась напитки марок «Чистые росы», Gallant, «Стопарик», «Белая березка» («Золотая») и «Московская».

Помимо этого, на сайте Роскачества назвали шесть торговых марок водки, которые получили высшую оценку рейтинга организации и наибольшее количество баллов профессиональных дегустаторов с учетом закупочной стоимости товаров: «Птичка синичка», «Кристалл», «Столичная Кристалл», «Белое золото», «Московская» и «Чистые росы».

Напомним, злоупотребление алкогольными напитками вредит здоровью.

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