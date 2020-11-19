Бетонная плита упала с крыши дома во Владивостоке на автомобиль

Фото: depositphotos.com

Во Владивостоке бетонная плита из-за непогоды упала с крыши многоэтажки на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной мэрии в четверг, 19 ноября.

Уточняется, что в соцсетях разместили видеоролик, на котором видно, как мужчина чистит припаркованный около дома автомобиль и едва успевает отойти перед падением плиты.

— Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет ее убирать, — уточнили в мэрии региона.

Видео: Telegram-канал «Mash»

Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке зафиксировали ледяной дождь.

Читайте также: Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Москве