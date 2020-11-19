Более 10 объектов образования построят по реновации на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Кварталы реновации в столичном районе Кузьминки будут обеспечены 11 объектами образования. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что всего запланировано построить семь детских садов на 1275 мест и четыре школы на 1900 человек. По словам руководителя ведомства, также там появятся объекты здравоохранения и спорта.

— Утвержденными документами также предусмотрено строительство ледового дворца с катком, спортивно-оздоровительного и трех физкультурно-оздоровительных комплексов, два из которых оснащены бассейнами, а также пристройки к уже существующей детской поликлинике и нового объекта здравоохранения, — уточнил Левкин.

Также стало известно, что в кварталах реновации проведут благоустройство общественных пространств и модернизацию существующей улично-дорожной сети.

В районе Кузьминки в Юго-восточном административном округе по программе реновации новое жилье получат свыше 64 тысяч горожан, всего расселят и демонтируют 287 жилых домов.

Длятого, чтобы обеспечить «волновое» переселение,подобрали 19 «стартовых» площадок.

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