Более 10 объектов образования построят по реновации на юго-востоке Москвы
Кварталы реновации в столичном районе Кузьминки будут обеспечены 11 объектами образования. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Он отметил, что всего запланировано построить семь детских садов на 1275 мест и четыре школы на 1900 человек. По словам руководителя ведомства, также там появятся объекты здравоохранения и спорта.
— Утвержденными документами также предусмотрено строительство ледового дворца с катком, спортивно-оздоровительного и трех физкультурно-оздоровительных комплексов, два из которых оснащены бассейнами, а также пристройки к уже существующей детской поликлинике и нового объекта здравоохранения, — уточнил Левкин.
Также стало известно, что в кварталах реновации проведут благоустройство общественных пространств и модернизацию существующей улично-дорожной сети.
В районе Кузьминки в Юго-восточном административном округе по программе реновации новое жилье получат свыше 64 тысяч горожан, всего расселят и демонтируют 287 жилых домов.
Длятого, чтобы обеспечить «волновое» переселение,подобрали 19 «стартовых» площадок.
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