Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москомэкспертиза утвердила проекты трех домов по программе реновации
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Москомэкспертиза утвердила проекты трех домов по программе реновации

Юлия Захарова

Город

Три дома построят по программе реновации в Бескудниковском и Дмитровском районах столицы. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что проекты уже согласованы.

— Москомэкспертиза сообщает о статистике согласования проектов жилых домов по программе реновации в округах столицы за 2020 год. В Северном административном округе согласовано три проекта в районах Бескудниковский и Дмитровский, — отметили в ведомстве.

Один из объектов возведут на Клязьминской улице, другие два — на Коровинском шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в столице в рамках программы реновации планируется построить более 700 социальных объектов. В каждом квартале возведут школы, детские сады, спортивные объекты и объекты культуры и здравоохранения. Также в рамках программы будут созданы дополнительные рабочие места.

Программа реновации в столице реализуется с августа 2017 года. За это время в городе уже были введены в эксплуатацию 75 жилых домов.

Читайте также: Двадцать четыре дома по реновации строятся на юго-востоке Москвы

Москомэкспертизапрограмма реновациистроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте