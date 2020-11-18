Москомэкспертиза утвердила проекты трех домов по программе реновации

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Три дома построят по программе реновации в Бескудниковском и Дмитровском районах столицы. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что проекты уже согласованы.

— Москомэкспертиза сообщает о статистике согласования проектов жилых домов по программе реновации в округах столицы за 2020 год. В Северном административном округе согласовано три проекта в районах Бескудниковский и Дмитровский, — отметили в ведомстве.

Один из объектов возведут на Клязьминской улице, другие два — на Коровинском шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в столице в рамках программы реновации планируется построить более 700 социальных объектов. В каждом квартале возведут школы, детские сады, спортивные объекты и объекты культуры и здравоохранения. Также в рамках программы будут созданы дополнительные рабочие места.

Программа реновации в столице реализуется с августа 2017 года. За это время в городе уже были введены в эксплуатацию 75 жилых домов.

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