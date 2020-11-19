Санкции в отношении иностранных сайтов могут ввести за цензуру российских СМИ

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В четверг, 19 ноября, в Госдуму могут внести законопроект об ответных санкциях против иностранных интернет-платформ за цензуру против российских средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом законопроекта.

Ранее Роскомнадзор призвал Федеральное Собрание закрепить законодательно меры по защите граждан России от цензуру на иностранных интернет-ресурсах.

По словам источника агентства, авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракций. Так, зарубежным интернет-платформам будут грозить меры за ограничения доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, заявил собеседник агентства.

— Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм, — говорится в сообщении.

Так, ответными мерами могут стать блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение предписаний Роскомнадзора.

Решение о санкциях будут принимать в соответствии с пожеланиями Министерства иностранных дел.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. На данный момент максимальный штраф, который могут получить за это компании, составляет 10 тысяч рублей.

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