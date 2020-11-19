В Госдуму внесли законопроект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру СМИ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому информационной площадке будут грозить санкции за цензуру против российских средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 ноября.

Так, в проекте уточняется, что санкции могут быть введены в отношении интернет-ресурса за цензуру против россиян и СМИ по признаку национальности, профессии, религии или из-за санкций против РФ и ограничения доступа к общественно значимой информации на территории России.

Среди мер, которые будут использовать в отношении нарушителей, — блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

Ранее сообщалось, что решение о санкциях будут принимать в соответствии с пожеланиями Министерства иностранных дел.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. На данный момент максимальный штраф, который могут получить за это компании, составляет 10 тысяч рублей.

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