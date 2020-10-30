Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение
Социальная сеть Twitter выключила возможность делиться материалом о выборах в США. Соцсеть отметила репортаж телеканала RT об избрании американского лидера как вводящий в заблуждение.
«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — отметили в пресс-службе Twitter.
Ранее соцсеть пометила аккаунт телеканала RT маркировкой, которая обозначает прямую или косвенную связь медиаресурса с государством.
Недавно в Роскомнадзоре отметили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами приобрела системный характер.
30 октября Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием прекратить цензуру в российских СМИ, пишет ФАН.Это произошло после того как корпорация Google сочла «оскорбительным» содержание эфира телеканала «Россия-1» на видеоплатформе YouTube. Пока требования ведомства были проигнорированы.
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