Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение
Фото: pixabay.com

Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение

Оксана Васильева

Общество

Социальная сеть Twitter выключила возможность делиться материалом о выборах в США. Соцсеть отметила репортаж телеканала RT об избрании американского лидера как вводящий в заблуждение.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — отметили в пресс-службе Twitter.

Ранее соцсеть пометила аккаунт телеканала RT маркировкой, которая обозначает прямую или косвенную связь медиаресурса с государством.

Недавно в Роскомнадзоре отметили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами приобрела системный характер.

30 октября Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием прекратить цензуру в российских СМИ, пишет ФАН.Это произошло после того как корпорация Google сочла «оскорбительным» содержание эфира телеканала «Россия-1» на видеоплатформе YouTube. Пока требования ведомства были проигнорированы.

Читайте также: Продающий обереги от коронавируса сайт признали запрещенным в Москве

телевидениеРоскомнадзорблокировка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Андреева
Елена Андреева

Первые признаки улучшения

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Все мнения
О проекте