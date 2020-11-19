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Глава МИД Китая назвал КНР и Россию «глобальными стабилизаторами»
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Кремля

Глава МИД Китая назвал КНР и Россию «глобальными стабилизаторами»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия и Китай продолжают быть глобальными стабилизаторами, а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в четверг, 19 ноября.

По его словам, Россия и Китай принимают активное участие в международном сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса, способствуют урегулированию разных политических вопросов, а также играют роль «глобальных стабилизаторов».

— Стратегическое сотрудничество Китая и России постоянно приносит новые результаты, — сказал Ван И.

Он отметил, что Китай готов поддержать контакты с РФ на высоком уровне. Кроме того, празднование 20-го юбилея со дня подписания российско-китайского «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» поможет вывести стратегическое сотрудничество стран на более высокий уровень, передает слова Ван И РИА Новости.

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