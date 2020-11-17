МИД РФ не выявил попыток переписать соглашение по Нагорному Карабаху

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Россия не видит никаких попыток с внешней стороны переписать соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров во вторник, 17 ноября.

— Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом, — сказал он.

Кроме того, Лавров назвал недоразумением призывы США и Франции прояснить детали договоренностей по Карабаху. По словам министра, Россия работала в контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Также во время телефонного разговора президентов России и Франции обсуждалась тема Карабаха, передает слова Лаврова РИА Новости.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, по которому в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня.При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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