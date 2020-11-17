Песков назвал главные итоги соглашения по Карабаху

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Главными итогами договоренностей по Нагорному Карабаху является то, что стороны конфликта не нарушают режим прекращения огня и то, что не гибнут люди. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 17 ноября.

По его словам, чтобы оценить ситуацию в полном объеме, необходимо обращаться к военным специалистам, передает РИА Новости.

— Нужно обращаться к военным экспертам, но прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть, — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает первые дни после заключения соглашений по Карабаху.

Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами 200 погибших.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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