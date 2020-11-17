Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами погибших

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Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами 200 погибших. Об этом рассказал президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер во вторник, 17 ноября.

Он отметил, что главной задачей организации в Нагорном Карабахе является помощь переселенцам и жителям, извлечение тел погибших, а также посещение пленных для подготовки к вероятным переговорам и обмену.

— Мы продолжим прилагать усилия, — цитирует Петера Маурера РИА Новости.

Глава МККК также поблагодарил миротворцев из России. Он уточнил, что комитет тесно взаимодействует с ними.

Ранее США призвали Россию прояснить роль Турции в договоренности по Нагорному Карабаху.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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