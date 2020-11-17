Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
США призвали РФ прояснить роль Турции в договоренности по Карабаху
Фото: mil.ru / Минобороны России

США призвали РФ прояснить роль Турции в договоренности по Карабаху

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Соединенные Штаты и Франция хотят выяснить подробности в ситуации с Нагорным Карабахом. Об этом рассказал высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом во вторник, 17 ноября.

По словам представителя госдепа, Помпео и Ле Дриан подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны разделили общую точку зрения, что они привержены роли как сопредседателей процесса Минской группы. При этом Помпео и Ле Дриан признали действия России, которые привели к режиму прекращения огня в Карабахе, продержавшемуся на протяжении недели.

— Но мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции, — цитирует представителя госдепа РИА Новости.

Ранее президент Армении заявил о необходимости провести внеочередные парламентские выборы в стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Президент Азербайджана прибыл в один из районов Карабаха

Дональд ТрампСШАНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте