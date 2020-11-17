США призвали РФ прояснить роль Турции в договоренности по Карабаху

Фото: mil.ru / Минобороны России

Соединенные Штаты и Франция хотят выяснить подробности в ситуации с Нагорным Карабахом. Об этом рассказал высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом во вторник, 17 ноября.

По словам представителя госдепа, Помпео и Ле Дриан подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны разделили общую точку зрения, что они привержены роли как сопредседателей процесса Минской группы. При этом Помпео и Ле Дриан признали действия России, которые привели к режиму прекращения огня в Карабахе, продержавшемуся на протяжении недели.

— Но мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции, — цитирует представителя госдепа РИА Новости.

Ранее президент Армении заявил о необходимости провести внеочередные парламентские выборы в стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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