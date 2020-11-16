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Президент Азербайджана прибыл в один из районов Карабаха
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Президент Азербайджана прибыл в один из районов Карабаха

Евгения Звощик

В мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Горадиз в Физулинском районе Нагорного Карабаха, который перешел под контроль азербайджанской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» в понедельник, 16 ноября.

Кроме того, было опубликовано видео, на котором видно прибытие азербайджанского президента и его приветствие всем собравшимся. Также на кадрах люди аплодисментами приветствуют Алиева, который одет в военную форму и вместе с жителями скандирует: «Карабах!».

Видео: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах
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