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Президент Армении заявил о необходимости провести внеочередные парламентские выборы в стране
Фото: YouTube.com / RTД на Русском

Президент Армении заявил о необходимости провести внеочередные парламентские выборы в стране

Евгения Звощик

В мире

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести в стране внеочередные парламентские выборы. Такое мнение он выразил в своем послании, распространенном в понедельник, 16 ноября.

— Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатической и международной площадках, — подчеркнул Саркисян.

По его словам, с учетом текущей ситуации в стране и общественных требований очевидна неизбежность проведения внеочередных парламентских выборов. Он пояснил, что единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала.

При этом до проведения выборов, по мнению Саркисяна, необходимо передать управление страной «высокопрофессиональному правительству национального согласия», передает Интерфакс.

Также Саркисян подписал указ, согласно которому командующего войсками полиции Гургена Даллакяна уволили с его должности. Другим указом на этот пост был назначен Айк Бабаян. При этом причины кадровых изменений не указываются.

Напомним, ранее представители оппозиции потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако 11 ноября заседание совета парламента страны, который должен решить вопрос о выносе на повестку возможного внеочередного заседания Национального собрания темы об отставке премьера страны, не состоялось из-за отсутствия кворума.

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