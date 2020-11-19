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Звезда «Игры престолов» отремонтирует старинный особняк за 60 миллионов рублей
Кадр из сериала «Игра престолов», 2014, HBO

Звезда «Игры престолов» отремонтирует старинный особняк за 60 миллионов рублей

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер Кит Харингтон, сыгравший главную роль в сериале «Игра престолов», готовится к ремонту своего особняка в графстве Саффолк. Об этом сообщает Daily Mail.

Харингтон владеет фермерским домом, построенным в XVI веке. Здание считается объектом культурного наследия, поэтому его ремонт необходимо согласовывать. Харингтону и его супруге Роуз Лесли одобрили предстоящие работы.

Пара собирается сделать ремонт в кухне, ванной и в главной спальне. В центре кухни семья Харингтона установит театральный подиум. В доме также появится дровяная печь. Стоимость проекта работ в переводе на рубли равна 10 миллионам. Сам ремонт паре обойдется в 500 тысяч фунтов стерлингов, то есть в 50,4 миллиона рублей.

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