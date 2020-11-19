Звезда «Игры престолов» отремонтирует старинный особняк за 60 миллионов рублей

Кадр из сериала «Игра престолов», 2014, HBO

Актер Кит Харингтон, сыгравший главную роль в сериале «Игра престолов», готовится к ремонту своего особняка в графстве Саффолк. Об этом сообщает Daily Mail.

Харингтон владеет фермерским домом, построенным в XVI веке. Здание считается объектом культурного наследия, поэтому его ремонт необходимо согласовывать. Харингтону и его супруге Роуз Лесли одобрили предстоящие работы.

Пара собирается сделать ремонт в кухне, ванной и в главной спальне. В центре кухни семья Харингтона установит театральный подиум. В доме также появится дровяная печь. Стоимость проекта работ в переводе на рубли равна 10 миллионам. Сам ремонт паре обойдется в 500 тысяч фунтов стерлингов, то есть в 50,4 миллиона рублей.

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