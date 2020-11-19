Первый энергоблок БелАЭС возобновил выработку электроэнергии

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Первый энергоблок БелАЭС был подключен к сети и возобновил выработку электроэнергии после остановки, вызванной поломкой трансформаторов напряжения. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в четверг, 19 ноября.

Ранее сообщалось, что 8 ноября первый энергоблок БелАЭС был отключен из-за поломки трансформаторов напряжения в измерительных цепях.

— Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все восстановительные работы были проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации. По итогам работ замечаний не было.

В сообщении также уточняется, что реактор первого энергоблока на данный момент работает на мощности 40 процентов от номинальной. Испытания оборудования еще продолжаются, передает Интерфакс.

Министерство энергетики Белоруссии 10 ноября официально подтвердило приостановку отпуска электроэнергии с первого энергоблока БелАЭС, который был подключен к энергосистеме страны 3 ноября. Госатомнадзор подтвердил остановку выработки электроэнергии на БелАЭС и заявил об отсутствии угрозы ядерной и радиационной безопасности.

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