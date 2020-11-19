Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина пытался проникнуть в столичную школу через окно
Фото: rosgvard.ru

Мужчина пытался проникнуть в столичную школу через окно

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Вучетича Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который хотел попасть в здание столичной школы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Уточняется, что учебное заведение находится по адресу улица Вучетича. Специалисты получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в школе и задержали нарушителя.

Стало известно, что мужчина в неадекватном состоянии стал выламывать защитную решетку на окнах школы, чтобы проникнуть внутрь. Для дальнейшего разбирательства 31-летнего жителя столицы передали сотрудникам полиции.

Читайте также: Росгвардейцы пресекли драку во дворе жилого дома в Москве

РосгвардияшколаМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте