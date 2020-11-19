Мужчина пытался проникнуть в столичную школу через окно

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Россия, Москва, улица Вучетича Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который хотел попасть в здание столичной школы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Уточняется, что учебное заведение находится по адресу улица Вучетича. Специалисты получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в школе и задержали нарушителя.

Стало известно, что мужчина в неадекватном состоянии стал выламывать защитную решетку на окнах школы, чтобы проникнуть внутрь. Для дальнейшего разбирательства 31-летнего жителя столицы передали сотрудникам полиции.

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