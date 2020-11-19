Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские медики сняли эмоциональный клип о работе во время пандемии
Фото: youtube.com / ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

Московские медики сняли эмоциональный клип о работе во время пандемии

Виктория Федотова

Город

В Сети набирает популярность клип «Тишины хочу», снятый медицинскими работниками Городской клинической больницы № 15. В пятиминутном ролике показаны будни работы столичных врачей и медперсонала во время работы в «красной зоне».

— Словами песни, идущими от самого сердца, мы хотели сказать спасибо всем тем, кто сейчас находится на передовой пандемии, отдает себя без остатка, исполняя профессиональный долг, сообщается в подписи к видео, опубликованному на Facebook.

Врачи работают с обычными пациентами и зараженными коронавирусом, но не теряют веры в лучшее и обещают, что пандемия закончится.

В комментариях к клипу пользователи Сети заявили, что эмоциональный ролик их очень растрогал, и пожелали врачам здоровья: «Спасибо врачам! Вы молодцы!»; «Спасибо за клип! Просто супер»; «Ваша самоотверженность и самоотдача будет в нашей памяти».

Читайте также: Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

больницаврачисоцсети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте