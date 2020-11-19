Московские медики сняли эмоциональный клип о работе во время пандемии

Фото: youtube.com / ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

В Сети набирает популярность клип «Тишины хочу», снятый медицинскими работниками Городской клинической больницы № 15. В пятиминутном ролике показаны будни работы столичных врачей и медперсонала во время работы в «красной зоне».

— Словами песни, идущими от самого сердца, мы хотели сказать спасибо всем тем, кто сейчас находится на передовой пандемии, отдает себя без остатка, исполняя профессиональный долг, сообщается в подписи к видео, опубликованному на Facebook.

Врачи работают с обычными пациентами и зараженными коронавирусом, но не теряют веры в лучшее и обещают, что пандемия закончится.

В комментариях к клипу пользователи Сети заявили, что эмоциональный ролик их очень растрогал, и пожелали врачам здоровья: «Спасибо врачам! Вы молодцы!»; «Спасибо за клип! Просто супер»; «Ваша самоотверженность и самоотдача будет в нашей памяти».

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