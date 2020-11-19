Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1467 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в четверг, 19 ноября.

В Telegram-канале оперштаба сообщается, что к аппарату искусственной вентиляции легких в больницах Москвы подключены 410 человек.

Фото: Оперштаб

Среди новых выявленных случаев 42,1 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,3 процента — от 46 до 65 лет, 9,8 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,5 процента составляют люди старше 80 лет, а 15,3 процента — дети.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в столице выявили 6438 случаев коронавируса.

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