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Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса
Фото: pixabay.com/ru

Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала популярную специю, которая поможет человеку защититься от коронавируса. Это черный перец.

По словам иммунолога Андрея Продеуса, индийские ученые проанализировали 40 специй, сделали математическую модель их молекул и посмотрели, с какими белками вируса эти молекулы могут взаимодействовать. Чемпионом оказался пиперин.

— С белком коронавируса пиперин взаимодействует так, что «корона» погибает. Она не сможет «прицепиться» к человеческой клетке. А значит и вирус погибнет, — заявила Малышева.

Она напомнила, что перец содержит капсаицин.

— Когда у вас во рту жжет, это не жжение. Механизм состоит в том, что перец снижает порог активации рецепторов тепла. Жара нет, а как будто нет. Не надо думать, что он разъедает, у него антибактериальные свойства, — отметила Малышева.

Кроме того, учеными доказаны антираковые свойства пиперина. Самое большое количество этого вещества (7 микрограммов) содержится в белом перце, затем в черном (6,3 микрограмма), на третьем месте — красный (4,3 микрограмма пиперина).

Видео опубликовано на YouTube.

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перецмнение врачаЕлена Малышева
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