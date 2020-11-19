Детский сад на 300 мест появится на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 17-й квартал Карта всех событий

Детский сад на 300 мест с бассейном построят на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что дошкольное учреждение будет находиться по адресу 17-й квартал Некрасовки. Здание построят в функциональном стиле.

— Такое архитектурно-планировочное решение обусловлено функциональным назначением объекта и включает в себя весь набор помещений, необходимый для комфортного пребывания детей и их развития. Трехэтажный объем подчеркивается разноформатными окнами и выступающими из стен блоками лестниц и входных групп, — уточнил Кузнецов.

По его словам, внутри здания расположатся групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, кружковые, медицинские и административные помещения. Общая площадь детского сада составит порядка пяти тысяч квадратных метров.

Фасады объекта облицуют керамогранитной плиткой белого, серого и оранжевого цвета. Прилегающую территорию благоустроят специалисты, сделают новые заезды и пешеходные дорожки.

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