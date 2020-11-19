Народный художник РФ Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Известный российский сценограф, народный художник России Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

Там рассказали, что дату и место прощания назовут позже.

— Действительно, Сергей Михайлович скончался, — уточнили в пресс-службе.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Михайлович Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником РФ, работал в театрах столицы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева и других городов.