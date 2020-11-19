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Врач назвал признак, который помогает выявить рак поджелудочной железы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач назвал признак, который помогает выявить рак поджелудочной железы

Вероника Кузьминова

Здоровье

Диагноз «сахарный диабет» у человека, который к нему не был склонен, может говорить о развитии онкологии в организме. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог американской клиники Майо Майкл Уоллес.

Речь идет о раке поджелудочной железы. Он способен вызвать диабет даже у человека с абсолютно здоровым образом жизни.

— То есть диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет, — цитирует Уоллеса Medical Xpress.

По словам медика, рак поджелудочной железы труднее выявить, чем другую онкологию. Заболевание можно диагностировать после скрининга.

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